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Близится позиционная война: эксперт дал неутешительный прогноз боев в Украине

Яна Ставская
19 октября 2023, 15:06 обновлено 19 октября, 15:14
Растет число сторонников "мирного урегулирования" войны в Украине. Украине же необходимо поднимать ВПК.
Близится позиционная война: эксперт дал неутешительный прогноз боев в Украине
ВСУ все еще сохраняют определенные потенциалы и продолжают наступление / Коллаж: Главред, фото: 53-отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

Война в Украине переходит к позиционному характеру, так как наступательные возможности обеих сторон практически исчерпываются.

Как рассказал в интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков, ВСУ все еще сохраняют определенные потенциалы, продолжают наступление, Россия предпринимает попытки наступления в направлении Купянска или контрнаступления в районе Авдеевки и Бахмута, но это в ближайший месяц будет исчерпано.

"Поэтому война переходит к позиционному характеру, а это значит, что на нас будут еще меньше обращать внимания. И это делает определенные переговоры с агрессором более вероятными. То есть до того они были менее вероятными или были на наших условиях при условии более успешного наступления. Поэтому сейчас будут пробовать замораживать войну – китайцы это поддержат, сейчас все идет к этому", - считает Кочетков.

Но эксперт уверен, что игра не закончена - в любой момент может пролететь "Черный лебедь".

"Мы же не ожидали того, что будет происходить на Ближнем Востоке. Могут произойти события и другого характера. Потому что продолжается экзистенциальный конфликт Украины и России, то есть на уничтожение, когда должен остаться только один. И здесь может произойти все, что угодно", - сказал он.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Но Кочетков уверен, что наиболее вероятный сценарий – определенная заморозка, Минск-3 или Анкара-1.

"Если возникнет пауза, встанет вопрос - кто лучше ею воспользуется, чтобы увеличить собственные возможности для наступления. Эта война должна будет выигрываться именно наступлением – просто обороной эту войну на уничтожение выиграть нельзя", - добавил он.

Кочетков подчеркнул, что Украине предстоит еще освобождать собственные территории, а для этого необходимо поднимать собственную промышленность и создавать возможности для наступления за собственный счет.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Война в Украине - последние новости

Российская оккупационная армия активизировала свои штурмы не только в районе Авдеевки и Купянска, но и также вблизи Марьинки. Украинские военные дают отпор врагу и продолжают давить на захватчиков на двух участках фронта.

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Напомним, под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ. Наступление российских войск на северном фасе Авдеевского выступа закончилось для врага разбитой техникой и двухсотыми, количество которых измеряется сотнями. Как проанализировали спутниковые снимки поля боя OSINT-аналитики сообщества DeepState, на указанном участке ВС РФ потеряли 63 единицы военной техники.

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война в Украине ВСУ Александр Кочетков война России и Украины контрнаступление ВСУ
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