Армия РФ активизировалась: в Генштабе назвали 3 "горячих" направления фронта

Российская оккупационная армия активизировала свои штурмы не только в районе Авдеевки и Купянска, но и также вблизи Марьинки. Украинские военные дают отпор врагу и продолжают давить на захватчиков на двух участках фронта.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские военные продолжают проводить штурмы южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на рубежах, которых удалось достичь. Однако российские захватчики не оставляют попыток вернуть позиции возле Клещиевки в Донецкой области.
Защитники Украины имеют частичный успех на Мелитопольском направлении. В частности, в районе юго-западнее села Вербовое в Запорожской области. Также на этом направлении украинские воины сдерживают захватчиков восточнее села Малая Токмачка.
Ковалев отметил, что российские оккупанты всё еще пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области, и для этого, в частности, применяют поддержку авиации. Также захватчики активизировались на Марьинском направлении -– там украинские военные отбили 17 атак врага.
Ожесточенные бои также продолжаются на Купянском направлении – там за сутки защитники Украины отбили 15 вражеских атак. На Лиманском направлении за сутки было отбито 5 атак.
Ситуация в Авдеевке
18 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ВСУ отбили самую большую атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Он отмечал, что оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.
Напомним, под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ. Наступление российских войск на северном фасе Авдеевского выступа закончилось для врага разбитой техникой и двухсотыми, количество которых измеряется сотнями. Как проанализировали спутниковые снимки поля боя OSINT-аналитики сообщества DeepState, на указанном участке ВС РФ потеряли 63 единицы военной техники.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке. Захватчики бьют по школам и позициям ВСУ. Также они бьют из артиллерии и авиации не только по городу, но и по общинам рядом.
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