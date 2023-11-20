Холод и дожди замедляют боевые действия: в ISW раскрыли направления с самыми тяжелыми боями

Плохая погода может мешать использованию бронетехники в западной Запорожской области.

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Погода мешает продвижению вперед / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода продолжает замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

В ISW заявили, что российский военный блогер утверждал, что украинские силы продолжают оборону от сильной группировки россиян вблизи Авдеевки и что ВСУ сохраняют инициативу на юге Украины. Он добавил, что заявлять о победах россиян преждевременно, чтобы не создать ложных представлений о ситуации на поле боя.

Другой российский "военкор" отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

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Министерство обороны Великобритании 18 ноября оценило, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Там добавили, что ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода.

"Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", - отметили в ISW.

Напомним, что в ISW дали прогноз на зиму, как ухудшение погоды повлияет на боевые действия. Осенние погодные условия снизят темп российских и украинских операций на поле боя, но не остановят их полностью.

Синоптики сообщают, что в Украину врывается зимняя погода. Такое существенное похолодание будет связано с тем, что в Украину с северо-востока Европы начнет поступать холодный морозный воздух.

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