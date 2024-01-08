Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

В Украину на несколько дней придет потепление, но потом снова похолодает, говорит синоптик.

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Когда в Украину придет потепление/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой – после нынешнего похолодания скоро придет потепление, но ненадолго. Еще во вторник, 9 января, будет держаться сильный мороз, особенно ночью. Но уже 10-11 января температуры воздуха в нашей стране будут намного теплее. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Когда в Украине потеплеет

По словам Диденко, на неделе будет "температурная карусель".

видео дня

"10-11 января ожидается потепление, чему мы порадуемся. Уже 12-13 января – снова похолодание. Без нервов – нормальная зимняя атмосферная практика. А 14-15 января температура воздуха повысится", – спрогнозировала синоптик.

Погода в Украине 9 января

Диденко рассказала, что во вторник, 9 января, в Украине еще будет держаться холодная морозная погода. Ближайшей ночью температура воздуха составит -10...-18 градусов, а местами на севере и западе нашего государства столбики термометров будут опускаться даже до -18...-22 градусов. Завтра днем ожидается -7...-12 градусов.

Но в южной части страны температуры будут выше: ночью -6...-11, днем -2...-6 градусов, в Крыму ночью -1...-4 градуса, днем около нуля.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем щуриться от солнца. Только ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем", – отметила Диденко.

Погода в Украине 9 января/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 9 января

Синоптик отмечает, что в столице Украины 9 января будет сиять холодное солнце.

"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения добавят стимула дополнительному выхолощению, -12...-15 градусов. В течение дня ожидается -10...-12 градусов", – рассказала синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, сложная погода "атаковала" Украину. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине – ожидаются сильный ветер, мороз и метель. Между тем плохая погода уже наделала беды в ряде регионов.

Раньше синоптик предупредил об опасной погоде. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 8 по 14 января. Он отметил, что в течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов. Чуточку теплее будет лишь на юге нашей страны.

Напомним, ранее синоптик назвала дату сильного похолодания, когда будет штормовой ветер и -22 градуса мороза. В части регионов будет мокрый снег и снег с дождем.

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