РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенок

В результате атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов, учебные заведения и админздания.

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РФ обстреляла Селидово / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine

Оккупационные войска РФ обстреливали Селидово Донецкой области ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.

"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, Россия применила для удара ракеты КN 23 (твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства КНДР, - ред.) и С-300", - говорится в сообщении МВД.

В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов.

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"Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет. Работа продолжается. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Подробности удара РФ по Селидово

Как уточняет прокуратура Донецкой области, в результате атаки россиян погибла 50-летняя женщина, работавшая сторожем и находившаяся у служебного помещения, ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.

Пострадавшие доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и повреждениями. У ребенка к тому же диагностирована резаная рана головы. Все пострадавшие находились в местах проживания.

Кроме того, в местах попадания вражеских ракет, тип которых выясняется, повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них разрушена до основания.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось. что оккупанты ударили по больнице на Донетчине. Захватчики ударили по больнице и шахте в городе Селидово. Известно о двух погибших и восьми раненых.

Напомним, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударом российских ракет были шесть регионов. Есть погибшие и пострадавшие.

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