УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенок

Алексей Тесля
8 февраля 2024, 16:13
В результате атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов, учебные заведения и админздания.
Селидово
РФ обстреляла Селидово / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine

Оккупационные войска РФ обстреливали Селидово Донецкой области ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.

"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, Россия применила для удара ракеты КN 23 (твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства КНДР, - ред.) и С-300", - говорится в сообщении МВД.

В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов.

видео дня

"Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет. Работа продолжается. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Подробности удара РФ по Селидово

Как уточняет прокуратура Донецкой области, в результате атаки россиян погибла 50-летняя женщина, работавшая сторожем и находившаяся у служебного помещения, ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.

Пострадавшие доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и повреждениями. У ребенка к тому же диагностирована резаная рана головы. Все пострадавшие находились в местах проживания.

Кроме того, в местах попадания вражеских ракет, тип которых выясняется, повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них разрушена до основания.

  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово t.me/mvs_ukraine
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua
  • РФ ударила ракетами по Селидово
    РФ ударила ракетами по Селидово Facebook/don.gp.gov.ua

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось. что оккупанты ударили по больнице на Донетчине. Захватчики ударили по больнице и шахте в городе Селидово. Известно о двух погибших и восьми раненых.

Напомним, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударом российских ракет были шесть регионов. Есть погибшие и пострадавшие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Селидово война на Донбассе война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:35 Украина
Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

17:05 Украина
Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

16:31 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

17:37

Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

17:35

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:24

"Помощи ФРГ будет недостаточно": Шольц жестко высказался о поддержке Украины

17:05

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

16:31

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
16:31

"Город меняется по часам": в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

16:28

Что делать, когда розетка искрит: как уберечь жилье от большой беды

16:21

Операция "Преемник": эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин

16:13

РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенокФото

Реклама
16:00

Тимур Мирошниченко раскрыл свой "заоблачный" гонорар за Нацотбор-2024

15:55

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

15:22

"В нашей семье пополнение": новая пассия Налчаджиоглу поделилась важной новостью

15:08

Новый "бунт" фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

14:53

"Тапки святого Спиридона и раны": кума Путина Марченко выдала бред в "Паломнице"

14:48

Только 1 из 9 людей заметит вторую лошадь за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:43

В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, которая выступала на оккупированных территориях Украины

14:39

Солист группы ТіК Виктор Бронюк показал, как выглядел 20 лет назад

14:20

Королевский эксперт: король Чарльз отчаянно хочет помириться с принцем Гарри

14:17

Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

13:57

Почему вес перестал уменьшаться при похудении: тренер назвала ТОП-5 важных причинВидео

Реклама
13:53

Много, быстро и без мучений: как почистить чеснок за минуту

13:47

Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

13:43

В России срочно госпитализирован Панкратов-Черный

13:36

385 боевых вылетов: трагически погиб известный украинский военный летчик

13:04

Экипаж не выжил: в ВСУ подтвердили уничтожение российского "Аллигатора"

12:54

За что у пенсионеров могут отобрать украинскую пенсию: юристы назвали причины

12:50

Солистка А-студио беременна в третий раз

12:35

Новый масштабный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, когда ждать обстрела

12:19

Можно ли носить серебро и золото вместе: как такое сочетание влияет на человека

12:18

Снег и заморозки не исключены: какой будет погода в Украине весной

12:00

Новые правила мобилизации: все, что известно о законопроекте 10449Эксклюзив

11:58

"Уничтожили важный объект оккупантов": генерал раскрыл безумные потери РФ на фронте

11:54

Елена Кравец рассказала, вернется ли вообще в "Вечерний квартал"Видео

11:53

Россияне пытаются блокировать стратегический город: в ВСУ сделали важное заявление

11:50

В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погибФото

11:39

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Кроликам - растерянность, Тиграм - вызов

11:38

Три тревожных причины: почему снится один и тот же сон

11:20

В Киеве на Оболони срочно развернули новые блокпосты: что известно

11:06

Бойцы ССО провели сверхсложную операцию "Говерла" и захватили важную высотуВидео

11:00

Арахамия рассказал, что Рада будет дорабатывать в законе о мобилизации

Реклама
10:55

Когда сеять цветную капусту на рассаду: урожаю позавидуют соседи

10:53

Приняли ряд важных решений: Сырский рассказал о ситуации под Бахмутом

10:37

У Зеленского отреагировали на жестокие обстрелы РФ и объяснили их цели

10:31

Экс-супруга Остапчука ошеломила фанатов и поведала о том, чем зарабатывала в 18 лет

10:11

Слава Каминская публично обозвала своего возлюбленного

10:09

Тест по картинке: в чем скрытая сила вашего разума

09:58

Оккупанты стягивают войска Росгвардии к границам Харьковщины: в ISW раскрыли план РФ

09:50

Политтехнолог пояснил, какую участь своей элите приготовил диктатор Путин

09:40

Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад

09:33

Принц Уильям впервые прокомментировал диагноз короля Чарльза

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять