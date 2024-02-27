Буданов входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ: в NYT сказали, чем он занимался

Во время одной из операций Буданов ночью провел группу спецназовцев через узкий залив на надувных катерах к берегам оккупированного Крыма.

https://glavred.info/ukraine/budanov-vhodil-v-elitnoe-podrazdelenie-kotoroe-gotovilo-cru-v-nyt-skazali-chem-on-zanimalsya-10545356.html Ссылка скопирована

Буданов входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", подготовкой которого занималось Центральное разведывательное управление США.

Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, Буданов ранее был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи. После захвата таких технических приборов, техники ЦРУ занимались их перепрофилированием и взламывали шифровальные системы.

"Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также сделало экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он получил ранение правой руки во время боев на Донбассе", – отмечается в статье. видео дня

Также в материале издания рассказывается, что Буданов во время одной из операций переоделся в российскую военную форму и ночью провел спецназовцев к берегам оккупированного Крыма. Группа двигалась через узкий залив на надувных катерах.

После того, как Буданов с группой спецназовцев высадился на берегу, они столкнулись там с российским спецназом и дали им отпор, ликвидировав нескольких вражеских бойцов, среди которых – сына российского генерала. После этого украинские спецназовцы погрузились в море и несколько часов плыли к контролируемой Украиной территории.

В публикации отмечается, что для страны-агрессора России эта украинская операция была катастрофой. Российский диктатор Владимир Путин после этого даже публично обвинил украинцев в подготовке теракта и пообещал отомстить за гибель российских оккупантов.

Что такое ЦРУ? Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации относительно иностранных правительств, корпораций и людей, в отчете о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

Авторы публикации в NYT отмечают, что сотрудничество ЦРУ с украинцами было настолько успешным, что американская спецслужба даже изъявила желание повторить такой опыт сотрудничества со спецслужбами других стран Европы, которые ориентируются на противодействие стране-агрессору России.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Буданов рассказал, что оккупанты готовят операцию против украинской власти. Российская Федерация собирается провести стратегическую задачу по делегитимизации власти Украины.

Также ранее глава ГУР Кирилл Буданов сказал, сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки. При выходе из Авдеевки в плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны, говорит он.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.