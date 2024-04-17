10 погибших и более 20 пострадавших: Зеленский отреагировал на удар по Чернигову

Владимир Зеленский сообщил, что в Чернигове продолжается спасательная операция после российского ракетного удара.

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РФ атаковала Чернигов / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

В среду, 17 апреля, в Чернигове прогремели мощные взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий ракетный удар страны-агрессора России по центру города.

Президент Украины сообщил, что сейчас в Чернигове продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Работают все службы.

"Люди под завалами. По состоянию на это время известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале. видео дня

Террористы способны ломать жизни только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.

"Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", - написал Зеленский.

Число жертв в Чернигове увеличилось

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что Россия ракетным ударом разрушила восьмиэтажное здание, также повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто.

"Сейчас известно более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", - отметил Кулеба.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Удар РФ по Украине: что известно

Напомним, что 17 апреля РФ нанесла удар по центру Чернигова. Российские войска ударили ракетами по объекту социальной инфраструктуры Чернигова, известно о погибших и раненых. Враг задал три ракетных удара почти по самому центру города.

11 апреля Россия жестоко атаковала Украину всем арсеналом. Российские оккупанты совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

РФ атаковала Харьков ракетами. Российские оккупанты атаковали город мощными баллистическими ракетами. Об этом предупреждали в Воздушных силах Украины. Было по меньшей мере два удара ракетами по Харькову. Мэр Харькова сообщил, что в городе был "прилет".

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