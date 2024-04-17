Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату

Две ночи подряд в нашем государстве будет держаться температура около 0 градусов и ниже.

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Погода в Украине станет еще холоднее - Украину накроют заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще холоднее в ближайшие дни. Через несколько дней две ночи подряд температура воздуха может опускаться до 0 градусов или даже ниже.

Заморозки будут держаться в ночь на пятницу, 19 апреля, а также в ночь на субботу, 20 апреля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Наибольшая вероятность заморозков - в ночь на 19-е и в ночь на 20-е апреля", - отметила она.

Дожди накроют Украину

Также синоптик отметила, что в среду, 17 апреля, большую часть нашего государства накроют сильные дожди. Осадки будут в северных областях, центральных и местами на западе. Восточная часть и юг Украины побудут в сухой теплой солнечной погоде. В Карпатах будет мокрый снег.

17 апреля будет холодно в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях - там будет держаться температура на уровне +8...+12 градусов.

На востоке, юге и значительной части центра еще удержится лето, в течение дня будет +20...+26 градусов.

В Киеве 17 апреля будет сильный дождь и +9 градусов.

Погода в Украине 17 апреля/ Facebook Наталья Диденко

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Также ранее синоптики рассказали, где 17 апреля будет холоднее всего - температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег. Синоптики предупредили о том, что могут быть сильные порывы ветра - до 20 м/с.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря - влупил почти 7-балльный шторм. Ожидается, что магнитная буря пойдет на спад после 18 апреля.

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