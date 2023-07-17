"Бункерный" может нажать на кнопку": психолог оценил риск ядерного удара РФ

Российский диктатор Путин - "безбашенный человек". Ему все равно, что будет происходить вокруг.

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Дмитрий Попов оценил риск применения ядерного оружия страной-агрессором РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/popov.dd, скриншот

Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины. Однако, пока у него есть надежда остаться в живых, он не пойдет на этот шаг.

"Я скажу плохую вещь – "Бункерный" может нажать на эту кнопку. Потому что анализируя его выступление в том фильме Соловьёва, где он сказал несколько вещей, одна из них звучала достаточно уверенно (может быть, это, конечно, сценарий, но то, как он это произносил, было ужасно) и ужасно искренне. Он сказал, что если в этом мире не будет России, то зачем такой мир нам вообще нужен? Я сейчас не дословно цитирую, но фраза очень близкая по смыслу", - сказал Попов в интервью Главреду.

Психолог отметил, что, судя по этому заявлению Путина, "этому безбашенному человеку все равно, что будет происходить вокруг".

"Если он почувствует, что ему жить осталось мало, то он вполне сможет с собой унести еще несколько миллиардов человек. Но я уверен более чем на сто процентов, что пока у него есть хоть одна лазейка выйти живым, он ядерного оружия применять не будет", - добавил Попов.

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Смотрите видео интервью Главреду Дмитрия Попова:

Риск применения ядерного оружия РФ

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента страны-агрессора России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. По информации источников издания Financial Times, Си сделал это заявление во время визита в Москву в марте. С тех пор, как отмечают собеседники, китайские чиновники приписывают себе достижения в убеждении Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

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