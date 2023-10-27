РФ атаковала Харьковщину "Искандером": пострадали 8 спасателей

В ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области.
"Харьков. Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле", - написал в Telegram глава МВД Игорь Клименко.
Восемь спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.
Четыре сотрудника пожарной части находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Смотрите видео - Так выглядит пожарная часть после ракетного удара РФ:
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 27 октября 2023 года противник атаковал Украину из района Приморско-Ахтарск, применив шесть ударных БпЛА типа Shahed в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей", - сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Как сообщал Главред, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун считает, что российские оккупанты зимой, скорее всего, будут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения. Но они могут бить также по больницам и учебным заведениям, и таких намерений страна-агрессор Россия даже не скрывает.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что страна-агрессор Россия в последнее время накапливает ракеты для атаки по территории Украины. В ГУР подчеркнули, что Украина готовится к отражению массированных ракетных ударов России.
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