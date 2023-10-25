Конец войны после смерти Путина: Подоляк прокомментировал насколько это возможно

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможное окончание войны после смерти Путина. Он считает, что его смерть начнет деструктивные процессы в РФ.

https://glavred.info/ukraine/konec-voyny-posle-smerti-putina-podolyak-prokommentiroval-naskolko-eto-vozmozhno-10511125.html Ссылка скопирована

Подоляк прокомментировал, закончится ли война после смерти Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Михаил Подоляк высказал мнение, что смерть Путина может вызвать политические преобразования в самой России, но это событие не прекратит войну с Украиной. Также по его мнению, смерть Путина может привести к дезорганизации российской армии. Такое мнение высказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это иллюзия, безусловно, война не закончится, потому что Путин – это только один из элементов этой войны, а в целом – российская элита, российские сообщества, ключевая российская сущность в том, чтобы проводить эту войну", – говорит Подоляк.

Он высказал предположение, что смерть Путина может спровоцировать интриги и переворотные процессы в самой России. Влиятельные лица, известные как "башни Кремля", могут развернуть внутреннюю борьбу, конфликтовать между собой и бороться за власть.

видео дня

"Это неплохие процессы, это процессы деструкции. Но я бы хотел, чтобы мы не жили в тех иллюзиях, что как только с Путиным что-то произойдет, это сразу приведет к финалу войны. Нет, это ускорит финал войны. Но ключевым элементом финализации войны является исключительно Украина. Украина должна доказать на поле боя, что России не существует как государства, которое мифологически "продавало" свою силу", – пояснил советник главы ОП.

По его мнению, смерть Путина и конфликт между российскими элитами за контроль над властью приведут к дезорганизации российской армии в Украине.

"Непонятных решений будет гораздо больше. Лояльность армии - вообще исчезнет. Как только начнутся эти "боярские сражения", это будет означать, что по всей России частные армии начнут между собой воевать. И тогда определенные части с линии фронта могут в эти войны заходить, перебазируясь туда – на территорию Российской Федерации", – подытожил Подоляк.

Болезнь Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, у Владимира Путина вечером 22 октября произошло серьезное нападение – кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать.

Также, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что российский диктатор Владимир Путин испытывает проблемы со злоупотреблением наркотическими средствами.

В то же время, в окружении российского диктатора Владимира Путина уже начинают осознавать, что страна-агрессор Россия проигрывает войну против Украины. Как отметил секратар Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, в России уже произошли события, указывающие на то, что глава Кремля обречен на поражение. А люди, которые находятся в ближайшем окружении Путина, все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.