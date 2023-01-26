"Вопрос Путина почти закрыт": Данилов заявил, что в РФ уже знают имя своего будущего президента

Секретарь СНБО подчеркнул, что в России уже произошли события, которые указывают на то, что глава Кремля обречен на поражение.

Данилов заявил, что в РФ уже знают имя своего будущего президента / УНИАН, Reuters

В окружении российского диктатора Владимира Путина уже начинают осознавать, что страна-агрессор Россия проигрывает войну против Украины.

Как отметил секратар Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала, в России уже произошли события, которые указывают на то, что глава Кремля обречен на поражение. А люди, которые находятся в ближайшем окружении Путина, все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, в стране-агрессоре уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Кое-кто уже знает имя того, кто будет там работать после Путина", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения относительно того, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл деталей.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть: Сергей Иванов, бывший министр обороны и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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