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Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике Путина

9 октября 2022, 19:49

Марк Фейгин назвал наиболее вероятного кандидата на смену Владимиру Путину.

Владимир Путин, Кремль
Владимир Путин / УНИАН

Владимир Путин не готов делиться властью, однако в РФ может готовиться смена высшего руководства, заявил российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин.

Он считает, что наиболее вероятным кандидатом на смену Путина является сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, работающий сейчас на должности министра сельского хозяйства. Об этом он сообщил в эфире FreeДом.

Вместе с тем он считает такой сценарий развития событий не вполне реалистичным и напомнил о том, что Путин "готов передать власть только самому себе, больше никому".

"Придумать такую схему, за которой он, если бы и скрылся, имел шанс вернуться, как было с Медведевым. С Патрушевым и семейством такое не пройдет. Добровольный вариант такого изменения я исключаю", — уверен российский оппозиционер.

Вместе с тем он считает, что на фоне поражений в Украине и взрыва Крымского моста в Кремле решили показательно наказать виновных. С этим он связывает недавние облавы на военных в Москве.

"Я думаю, что речь идет не о масштабной акции, а об обеспечении мероприятий. Они нужны для того, чтобы поменять кого-то из руководства. Просто отставить и назначить кого-то следующего. Я не думаю, что речь идет о какой-то силовой составляющей. По крайней мере, пока. Я позвонил своим знакомым (в Россию. — Ред.). Никто ничего не видел. Никто ничего не подтверждает пока. Может, это не видно. А если это не видно, значит, идут какие-то оперативные мероприятия. То, что кого-то снимут, кого оставят — может быть так", — добавил Фейгин.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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