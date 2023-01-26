'На люди выходит, но здоровье сложное': в ГУР оценили состояние российского диктатора Путина

Представитель ГУР подчеркнул, что даже по внешнему виду Путина видно, что проходит какая-то стадия обострения, а потом его немножечко приводят в порядок.

В ГУР оценили состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина / kremlin.ru

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин тяжелобольной и это подтверждено.

"Пока появляется в эфирах, на люди выходит. Но здоровье сложное. Двойников применяют. Даже по его внешнему виду видно, что проходит какая-то стадия обострения, а потом его немножечко приводят в порядок и он снова появляется", - пояснил Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, важно понимать, что те процессы, которые начались и продолжаются в России, свидетельствуют о том, что там есть люди, которые реально хотят смены власти.

"Насколько это будет быстро, зависит от наших успехов", - заметил представитель ГУР.

Он уточнил, что речь идет именно об окружении Путина - людях, которые имеют в России власть.

Что известно о болезнях Путина

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Больше новостей о болезнях Путина: