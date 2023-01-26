Как заявил замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, русские оккупанты начали рассредотачивать военные поставки по всей территории России

ВСУ нужны ракеты большей дальности, чтобы бить по вражеским складам - ГУР / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Поскольку объекты русской военной инфраструктуры, как правило, расположены на расстоянии от 80 до 120 км от линии фронта, то это означает − Украине нужны от Запада ракетные ударные системы большой дальности. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CNN.

"Если вы спрашиваете, что является критическими объектами для Российской Федерации, то это именно хабы. И по ним нужно ударить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения", − сказал офицер.

Он отметил, что оккупанты начали рассредотачивать военные поставки по всей территории России. В частности, по его словам, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров" по логистическим хабам в Ростовской области России.

Кроме того, как сказал Скибицкий, командование ВСУ хочет начать контрнаступление до того, как российские подкрепления будут оснащены и готовы к действию.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла, на 100-150 километров в тылу противника", -подытожил офицер.

Военная помощь Украине

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Она сказала, что в случае предоставления Abrams могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.

Также ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной вопрос предоставление Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кэл.

В то же время стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

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