"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФ

Вопрос в том, насколько критичны цели. Если Россия бьет по Украине со своей территории, то и украинцы могут ударить по их военным объектам в РФ.

В ГУР не исключают ударов по территории РФ/ УНИАН, скрин

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что украинские военные могут ударить по российской территории, откуда происходят атаки.

Оккупанты запускают ракеты по Украине не только с временно оккупированных территорий, но и с территории РФ, поэтому Украина может ответить. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

Он отмечает, что военная разведка работает также на оккупированных территориях. Там сейчас происходит мощная перегруппировка войск российских оккупантов. Мобилизационные резервы захватчиков были замечены на всех направлениях фронта. Они перемещаются туда как из Ростовской области России, так и из оккупированного Крыма. Поэтому защитники Украины могут бить и по казармах, и по полигонах оккупантов.

Также Скибицкий не исключает варианта, что удары могут быть нанесены и по территории России. Это будет зависеть от того, насколько критическими являются цели. Если военную цель РФ нужно уничтожить, и этот вопрос является критическим, то не важно, находится она на оккупированных территориях или на территории РФ.

"Почему? Ну, давайте посмотрим на статистику. Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушное базирование – это территория Российской Федерации. Если мы говорим об Искандерах – это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 – тоже Российская Федерация, которые осуществляют обстрел уже в Киеве", – отмечает он.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Скибицкий также отреагировал на то, что россияне поставили комплексы ПВО на крышах зданий в Москве.

"Это говорит о том, что если мы достигаем Энгельса, то мы достигнем и Кремля", – отметил представитель ГУР.

Ранее эксперт по российским делам Анна Лабушевская выразила мнение, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Напомним, ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

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