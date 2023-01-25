"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадаться

Для противостояния главе Кремля в отдельных регионах нужны лидеры местных общин, но они преимущественно являются ставленниками Путина.

После проигрыша в войне против Украины Россия начнет распадаться, считает эксперт/ УНИАН

В России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Распад России может начаться тогда, когда Кремль не сможет обеспечивать базовые потребности регионов. Такое мнение высказала эксперт по российским делам Анна Лабушевская, сообщает RadioZET.pl.

"Проигранная война в Украине может выявить различные социальные беспорядки, которые взорвут Россию и приведут к революции. Распад России рассматривается в различных сценариях развития ситуации, когда центр, то есть Кремль, не сможет обеспечить базовые потребности того или иного региона", – отмечает Лабушевська.

По ее словам, самым большим вызовом для РФ может стать Кавказ. Глава Чечни Рамзан Кадыров привязан к Путину. При этом он не имеет поддержки среди общества в Чечне. Там есть разные группы интересов, которые борются между собой, Кадыров их устраняет, но завоевать поддержку всё равно не может

"Когда заместитель Кадырова теряет контроль над ситуацией, он сам может тянуться к власти и снова бороться за независимую Чечню", – говорит эксперт.

Также она добавила, что в Украине сейчас очень динамичная ситуация, и это представляет угрозу для Кремля. Эксперт отмечает, что за этот год, в течение которого продолжалось полномасштабное вторжение РФ в Украину, позиции Путина очень ослабли.

По словам Лабушевской, для противостояния диктатору РФ в отдельных регионах нужны лидеры местных общин. Но проблема в том, что сейчас много регионов возглавляют люди, которые непосредственно были отправлены туда Путиным, или по крайней мере имеют одобрение Кремля.

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия готовится к новой атаке. Кремль задействует те силы, которые в РФ могут мобилизовать. Российские оккупанты бросают силы в Донецкую область, чтобы захватить Угледар и Бахмут.

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