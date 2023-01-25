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РФ готовится к новому наступлению: оккупанты атакуют Бахмут и Угледар - Зеленский

25 января 2023, 00:34
Российские оккупанты бросают силы в Донецкую область, чтобы захватить Угледар и Бахмут.
Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
РФ готовится к новому наступлению / Офис президента Украины, 93 ОМБр Холодный Яр

Россия готовится к новой атаке. Кремль задействует те силы, которые в РФ могут мобилизировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он отметил, что российские оккупанты усиливают свои группировки и атакует Бахмут и Угледар.

"Россия готовится к новой волне агрессии - с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия", - сказал Владимир Зеленский.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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