Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковников

Украинский президент ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Зеленский ввел санкции против Новинского и 9 церковников/ Офис президента Украины

Глава Украинского государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 24 января, согласно которому под санкции попадает бывший народный депутат Вадим Новинский.

Также ограничения были наложены на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и еще восьмерых церковников. Об этом сообщается в указе президента от №43/2023, который был обнародован на сайте Офиса президента Украины.

В целом в список лиц, на которых были наложены санкции, входят:

Вадим Новинский – экс-нардеп, бизнесмен и клирик Украинской православной церкви Московского патриархата,

Павел Лебедь – наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП,

Ростислав Швец – так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви",

Константин Чернышев – так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви",

Александр Овсянников – так называемый "епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархии",

Александр Таранов – так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловскикй Русской Православной церкви",

Олег Иванов – митрополит Изюмский и Купянский УПЦ МП,

Алексей Масленников – епископ Роменский и Бурынский УПЦ МП,

Вячеслав Опанасенко – так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии",

Владимир Удовенко – управляющий Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополит Платон.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины О применении персональных санкций против 198 российских пропагандистов и участников ток-шоу на российских каналах. Под ограничения также попали и другие деятели медиасферы РФ.

Напомним, ранее, Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, поддержавших войну против Украины или молчавших об этом. Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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