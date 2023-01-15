От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистов

Украина ввела санкции против 198 российских пропагандистов и участников ток-шоу на росТВ.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 198 российских пропагандистов и участников ток-шоу на российских каналах.

Под ограничения также попали и других деятелей медиасферы РФ. Соответствующий указ №23/2023 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе.

Указанное решение СНБО прилагается к указу, оно содержит перечень из 198 деятелей российской культуры и медиасферы, против которых вводятся персональные санкции.

В список, среди прочих, попали:

российский блогер, переводчик и публицист Дмитрий Пучков (Goblin);

политик Сергей Станкевич;

генеральный продюсер российского пропагандистского телеканала "Звезда" Борис Яновский;

телеведущая Яна Рудковская;

актер и телеведущий Борис Корчевников;

российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов;

социолог Евгений Копатько;

политолог Ростислав Ищенко;

Родион Мирошник;

публицист и пропагандист Владимир Корнилов;

спортивный журналист Дмитрий Губерниев;

режиссер Андрей Кончаловский.

В санкционном списке и другие пропагандисты российских центральных телеканалов, а также т.н. российские "военкоры".

В список также попала бывшая украинская телеведущая, ныне снимающая пропагандистские ролики для российского телевидения на временно оккупированных территориях Украины, Диана Панченко.

Против лиц, попавших в указанный список, вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет.

"Этот указ вступает в силу со дня опубликования", - говорится в подписанном президентом документе.

Напомним, ранее, Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине.

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