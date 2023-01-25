"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия Украине

Если Путину удастся добиться успеха в захватнической войне, с него могут взять пример другие государства, подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия Украине/ Bundeswehr, УНИАН

Нельзя предсказать, сколько именно продлится война России против Украины и когда она завершится. Однако если мир хочет мира завтра, он должен поддерживать Украину сегодня.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. Он подчеркнул, что как бы странно это не звучало, но путь к миру лежит через поставки Украине оружия для защиты от страны-агрессора России.

"Никто не знает, когда закончится эта война. Мы знаем одно: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если Путин добьется успеха, другие научатся с этого", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что сейчас автократы всего мира наблюдают за реакцией Североатлантического альянса на вторжение РФ в Украину.

По словам Столтенберга, Россия использует в качестве оружия также энергоносители. И это видит Китай, который тоже использует свою экономическую мощь для собственных интересов. Поэтому нужно понимать, что решения в сфере экономики могут отразиться на политике безопасности.

"Всегда говорят: война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. Да, и иногда слишком серьезная, чтобы оставить это олигархам", – подчеркнул генсек НАТО.

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал шаги Путина. РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

Напомним, США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов. Они планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно, чтобы больше помогать Украине.

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