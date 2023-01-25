"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги Путина

Глава Кремля не захочет признать свое поражение в войне, поэтому может вывести войска и обвинить Украину в якобы в "оккупации территорий РФ".

Путин может вывести войска из Украины в этом году, считает Герман Обухов/ Минобороны РФ, сайт Кремля, УНИАН

Россия в то время, когда у нее будут заканчиваться ресурсы, может выдвинуть Украине абсурдное предложение – согласиться "демилитаризовать" захваченные оккупантами территории. Это может произойти уже в августе этого года.

Когда же Украина откажется, Россия выведет свои войска и начнет заявлять, якобы Украина оккупировала ее территории. Такое мнение о дальнейших возможных шагах Путина высказал глава Фонда "Стоп Информ террор России " Герман Обухов в интервью "Обозревателю".

У страны-агрессора России в августе 2023 года будут заканчиваться ресурсы – как военные, так и материальные. А Украина к тому времени получит новый пакет военной помощи от иностранных партнеров. Понимая ситуацию, российский диктатор Владимир Путин предложит провести так называемую "демилитаризацию" пяти регионов Украины, которые частично удалось захватить оккупантам и которые глава РФ считает "своими".

Такое предложение Путин выскажет после того, как украинские военные освободят от захватчиков Бердянск, Мелитополь, Мариуполь и, возможно, даже Донецк. Тогда Кремль окажется перед выбором: либо проиграть в войне, либо попытаться сыграть в такую игру.

"Конечно же, Украина ответит негативно на такое абсолютно бредовое предложение – какая там демилитаризация. После отказа Путин просто выведет все свои войска с этих территорий и заявит гражданам: мы предложили мирный путь урегулирования этого конфликта, но Украина отказалась, и мы в одностороннем порядке решили вывести свои войска. Украина "оккупировала наши территории", – отмечает Обухов.

Кто такой Герман Обухов Герман Обухов (род. 27 ноября 1949 года в Челябинске, ныне РФ) – политзаключенный СССР 1981-1987 годов, автор пяти книг, соучредитель Благотворительного фонда "Откроем мир детям" и фонда "Stop Inform Terror", пишет Википедия.

По его словам, Путин не хочет проиграть в войне, поэтому постарается играть в такую игру. При этом страна-агрессор тогда даже будет пытаться продвигать на международном уровне свой бред о том, что якобы освобожденные от российских захватчиков украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной российские земли".

"Проиграть, объявить о капитуляции они не могут, а вот на такой трюк могут уйти, потому что им надо спасать свои жизни, капиталы и прочее внутри страны. Параллельно они будут делать заявления в ООН, других международных структурах: мол, "Украина нас оккупировала", – говорит Обухов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия готовится к новой атаке. Кремль задействует те силы, которые в РФ могут мобилизовать. Российские оккупанты бросают силы в Донецкую область, чтобы захватить Угледар и Бахмут.

Напомним, США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов. Они планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно, чтобы больше помогать Украине.



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