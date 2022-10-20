СНБО ввел жесткие санкции против артистов, поддержавших войну: кто попал в "черный" список

Зеленский ввел санкции против артистов-предателей / Коллаж фото Instagram, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. Об этом говорится в тексте указа.

Артисты, которые попали в "черный список" останутся без активов в Украине; лицензий и разрешений; без права на вывод капитала из Украины, торговых операций, без права на приватизацию, аренду и приобретение земельных участков. Такие люди будут лишены всех государственных наград и других форм отличий.

Эти ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

Известно, что под санкции попали такие артисты: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Напомним, популярный отечественный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, которая оправдывала русских оккупантов за массированный ракетный обстрел Украины в минувший понедельник, 10 октября. Такой комментарий он опубликовал у себя в Instagram-stories.

"Если София Стужук, Регина Тодоренко, Жанна Бадоева, Анна Седакова, если кто-то из этого хлама решит вернуться в Украину после нашей победы, я буду лично делать все, чтобы они покинули как можно скорее эту страну. Я вам сейчас официально об этом заявляю. Можете им передать это милое видео у киевских деревьев", – заявил ведущий.

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