У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков - Буданов

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, говорит Кирилл Буданов, вполне может победить во внутреннем противостоянии между приспешниками Путина.

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Кирилл Буданов и Владимир Путин / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что российский диктатор Владимир Путин испытывает проблемы со злоупотреблением наркотическими средствами. Об этом он рассказал в рамках проекта Антиподы на телеканале "Исландия".

Начальник ГУР отметил, что у Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", – сказал Буданов.

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Он также отметил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вполне может победить во внутреннем противостоянии между приспешниками Путина в стране-агрессоре России.

Комментируя вопрос ведущего проекта Сергея Иванова, могут ли Путина устранить "табакеркой" (отсылка на убийство российского императора Павла I из династии Романовых, которого заговорщики убили ударом золотой табакерки в висок) и установить в России режим нового диктатора, Буданов ответил утвердительно.

Смотрите интервью Главреду журналиста Александра Сотника по поводу возможного устранения Путина:

Возможность устранения Путина в РФ

Ранее Александр Сотник отмечал, что российское окружение боится сдавать главу страны-агрессора Владимира Путина под суд, потому что диктатор может утащить "на дно" всю элиту за собой. Он не исключает, что российские элиты могут убить Путина, чтобы тот вообще не дожил до Гааги. Сотник даже рассказал о слухах об "устранении двойников Путина". По его данным, приказ лично отдавал диктатор.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов выразил мнение, что элиты РФ даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина еще не готовы сдать главу Кремля. Сейчас Путин является фигурой, которая устраивает практически всех представителей российской элиты. Если его уберут, это будет означать разрушение вертикали власти и может привести к гражданской войне в России.

Ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выразил мнение, что глава Китая может уже знать, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Диктатора РФ может заменить на посту Патрушев или Мишустин, при этом именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

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