'Изменит очень многое': социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, если действительно Путин умрет, как это повлияет на продолжение войны в Украине.
Эксперт сообщил, что смерть тирана изменит очень многое. Режим в России абсолютно персоналистский, все завязано на воле одного человека.
Его уход из жизни приведет к капитальным изменениям, как всегда было в истории России. Как было после смерти Николая I, Сталина и даже Брежнева. Трудно сказать, с какой скоростью, но изменится все. И я уверен, что ни один преемник Путина не будет продолжать его абсолютно безумную, абсолютно не нужную никому, кроме сумасшедшего диктатора войну против Украины", - заявил Эйдман.видео дня
Он добавил, что потом все будут пытаться, во-первых, прекратить войну, и, во-вторых, договариваться с Западом о каких-то новых условиях взаимоотношений.
"Смерть" Путина: что известно
Напомним, что 27 октябрян в Сети начали распространять очередную версию смерти президента РФ. В российских Telegram-каналах распространяют информацию, что 26 октября умер российский диктатор Путин, в результате остановки сердца.
В Сети раскрыли новые подробности диагноза российского диктатора. Известно, что врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но не спешили ставить его в известность.
22 октября в Сети появилась информация о серьезное нападение у Путина. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет.
Больше интересных новостей:
- "Путин умер, но это не точно": Сеть взорвалась мемами о" смерти " диктатора
- "Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России
- Два сценария, которые будут происходить после смерти Путина