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"Изменит очень многое": социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

Юлия Куришко
29 октября 2023, 04:20
Смерть тирана изменит очень многое. Режим в России абсолютно персоналистский, все завязано на воле одного человека, отметил Эйдман.
'Изменит очень многое': социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны
Как смерть Путина повлияет на войну в Украине / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, если действительно Путин умрет, как это повлияет на продолжение войны в Украине.

Эксперт сообщил, что смерть тирана изменит очень многое. Режим в России абсолютно персоналистский, все завязано на воле одного человека.

Его уход из жизни приведет к капитальным изменениям, как всегда было в истории России. Как было после смерти Николая I, Сталина и даже Брежнева. Трудно сказать, с какой скоростью, но изменится все. И я уверен, что ни один преемник Путина не будет продолжать его абсолютно безумную, абсолютно не нужную никому, кроме сумасшедшего диктатора войну против Украины", - заявил Эйдман.

видео дня

Он добавил, что потом все будут пытаться, во-первых, прекратить войну, и, во-вторых, договариваться с Западом о каких-то новых условиях взаимоотношений.

"Смерть" Путина: что известно

Напомним, что 27 октябрян в Сети начали распространять очередную версию смерти президента РФ. В российских Telegram-каналах распространяют информацию, что 26 октября умер российский диктатор Путин, в результате остановки сердца.

В Сети раскрыли новые подробности диагноза российского диктатора. Известно, что врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но не спешили ставить его в известность.

22 октября в Сети появилась информация о серьезное нападение у Путина. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет.

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