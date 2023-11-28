Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский созвал военное руководство и других должностных лиц. На совещании были подробные доклады на всех уровнях.
"Все решения есть. должна быть полная соответствующая работа в общинах. Все абсолютно детализировано-мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.
Также на Ставке проанализировали недавние атаки страны-агрессора России против Украины, где враг применял ракеты и массированные удары дронов.
"Проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Четкая потребность - развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу "Пэтриотов" и "Насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушных сил и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", - говорится в сообщении.
На Ставке докладывали также и командующие по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание - донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута.
"Там за эти сутки - наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление - хочу особо отметить удержание наших позиций", - подытожил Зеленский.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского после проведения Ставки:
Напомним, что 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн грн.
Зеленский заявил, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих.
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