Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врага

Бойцы Государственной пограничной службы из бригады "Сталевий кордон" продвинулись вперед на Сватовском направлении.
Украинские защитники провели успешные штурмовые действия, говорится в Telegram ГПСУ.
"Штурм враждебных позиций вживую", - говорится в подписи к опубликованному видео.видео дня
Отмечается, что в результате пограничники из бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны РФ.
В ГПСУ также уточнили, что украинские защитникм заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении.
Смотрите видео - штурм позиций врага на Сватовском направлении:
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово. Скопления живой силы оккупантов и технику РФ удается уничтожать благодаря аэроразведке.
Напомним, ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.
Напомним, в районе Сватово и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести наступательные действия.
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