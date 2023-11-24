УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врага

Алексей Тесля
24 ноября 2023, 14:59
Пограничники из бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны РФ.
Screenshot
Бойцы ГПСУ идут вперед / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы Государственной пограничной службы из бригады "Сталевий кордон" продвинулись вперед на Сватовском направлении.

Украинские защитники провели успешные штурмовые действия, говорится в Telegram ГПСУ.

"Штурм враждебных позиций вживую", - говорится в подписи к опубликованному видео.

видео дня

Отмечается, что в результате пограничники из бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны РФ.

В ГПСУ также уточнили, что украинские защитникм заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении.

Смотрите видео - штурм позиций врага на Сватовском направлении:

Screenshot
/ Скриншот

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово. Скопления живой силы оккупантов и технику РФ удается уничтожать благодаря аэроразведке.

Напомним, ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Напомним, в районе Сватово и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести наступательные действия.

Читайте еще:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ГПСУ Сватово война на Донбассе
Реклама

Главное за день

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врага

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врага

14:59 Украина
"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

14:42 Украина
Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым – WP

Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым – WP

14:03 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:05

Что нельзя делать 25 ноября, чтобы не потерять деньги и здоровье - приметы дня

14:59

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врагаВидео

14:42

"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

14:38

В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности

14:32

"Я здесь с миром": мисс Вселенная из Украины рассказала об общении с россиянкой

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
14:14

Можно ли получить деньги по соцвыплатам сразу из нескольких мест: ответ юристов

14:10

Можно ли давать через порог: что говорит древняя примета

14:08

"Эта зима должна пройти легче": в ВМС сделали оптимистичный прогноз по обстрелам

14:03

Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым – WP

Реклама
13:51

"Россияне ждали похорон военного": в ОВА рассказали о жестоком обстреле Чернобаевки

13:34

"Похвасталась": Лорак вывалила рыхлый живот

13:26

Безногий фигурист-путинист Костомаров пустился в пляс на банкете

12:53

Лунный календарь 25 ноября 2023: старые проблемы заставят найти опору в себе

12:49

"Резервов у россиян уже нет": Свитан раскрыл, какова ситуация на левом берегу ХерсонщиныВидео

12:46

Что на самом деле означают черные точки на лобовом стекле: об этом знают единицы

12:34

Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ о наступлении на Мелитополь

12:29

Свитан назвал главное условие освобождения Крыма украинской армией

12:10

Десятки погибших: британская разведка сообщила о главной проблеме на фронте

11:51

Основная фаза войны в Украине завершится осенью 2024 года: Свитан описал план СШАВидео

11:39

Гороскоп на завтра 25 ноября 2023: Овну - риск, Стрельцу - лицемерность

Реклама
11:34

Пьяное ДТП Остапа Ступки: суд вынес приговор

11:31

Квиткова ответила про новую девушку Добрынина

11:26

Эту иллюзию осилит лишь гений: нужно найти леопарда в лесу за 4 секунды

11:26

Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрываВидео

11:13

У РФ не хватает снарядов на большое наступление в 2023 году - Bloomberg

11:10

Загадка для сообразительных: сможете ли вы найти бокал с напитком за 11 секунд

10:49

"Это хороший знак": боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра

10:44

Каким украинцам совсем скоро пенсии повысят на 2,6 тысячи грн: кому готовить кошельки

10:41

"Ненавижу эту страну": украинская гимнастка опозорилась скандальным постом о Польше

10:22

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

10:12

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

10:11

Элементарнее не бывает: участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов

09:57

Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

09:54

"Ситуация тяжелая": россияне применили новую тактику и перешли в наступление - эксперт

08:55

Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

08:54

"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

08:30

Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента

08:07

РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

08:03

ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи

07:30

В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым: говорят, что сбили 13 БПЛА

Реклама
06:45

"Это не будет ее выбор": Украина может быть втянута в мирные переговоры – глава МИД Литвы

06:30

Экономического фронта не существует и не может существоватьмнение

05:30

Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

05:00

Нежелание Швейцарии передавать Украине немецкие Leopard 2 противоречит здравому смыслу - СМИ

04:43

Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов

04:00

Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов

03:35

"Сокращение помощи Украине": эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета СШАВидео

02:10

Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини

02:05

Эксперт объяснил подоплеку недавнего визита главы Пентагона в Киев

01:40

Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять