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Соглашение между Украиной и ЕС на грани срыва: правительство Польши потребует его расторжения

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 22:27
Польское правительство поддерживает перевозчиков страны и потребует восстановить разрешительную систему для украинских перевозчиков.
Соглашение между Украиной и ЕС на грани срыва: правительство Польши потребует его расторжения
Правительство Польши потребует от ЕС расторгнуть соглашение с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В среду, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о поддержке требований, выдвинутых польскими перевозчиками, которые организовали блокаду украинской границы. Он выступил за восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков, которая была отменена согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной в июле 2022 года. Об этом сообщило Польское радио.

Отмена этого соглашения была важным этапом в поддержке Украины в условиях российской агрессии. Однако польские перевозчики выступают за возврат предыдущей разрешительной системы, которая, по их мнению, работала эффективно.

Премьер-министр указал, что это решение отражает требования польских перевозчиков, стремящихся вернуть прежнюю систему работы. Поэтому польское правительство потребует возврата разрешений на международные перевозки для украинцев.

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"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на заседание транспортного Совета ЕС, чтобы вернуться к предыдущей разрешительной системе. Система разрешений работала хорошо. Мы предложим восстановление этой разрешительной системы", - сказал Моравецкий.

Правительство Польши планирует выдвинуть эти требования на заседании Транспортного совета Европейского союза, запланированном на 4 декабря 2023 года в Брюсселе. Моравецкий утверждает, что восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков будет приоритетом в вопросах обсуждения на этом заседании.

Кроме этого, глава польского правительства отметил, что польская делегация в Киеве уже согласовала определенные изменения, направленные на упрощение процедуры пропуска пустых грузовиков через границу. Эти изменения должны сократить очереди и облегчить работу перевозчиков.

Польская пограничная блокада

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, который привел к блокированию границы с Украиной. На трех пограничных пунктах со стороны Польши возникли серьезные трудности в движении грузовиков из-за акций протеста польских перевозчиков.

Также 27 ноября Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по решению блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Министр инфраструктуры Польши просит учесть требования польских протестующих, среди которых отмена электронной очереди для грузовиков.

После трехнедельной забастовки польских перевозчиков украинцы начали блокировать дороги в Польше. 28 ноября в городе Перемышль и на въезде в пограничный медик образовались большие пробки.

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новости Польши протесты грузоперевозки Матеуш Моравецкий
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