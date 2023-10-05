"Этот процесс уже идёт": Свитан оценил шансы на развал России

Ичкерия себя осознаёт государством. Около 20 народов и народностей в РФ уже это понимают.

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Роман Свитан оценил шансы на развал России / ua.depositphotos.com, скрин

Даже если страны Запада будут пытаться не допустить развала страны-агрессора РФ, этот процесс все равно уже идет. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Запад делал это (удерживал в границах, - ред.) и с Советским Союзом, но это не помогло. Включили все возможные механизмы, но самоидентификация намного сильнее всех внешних давлений. Этот процесс уже идёт", - сказал он.

По словам эксперта, Ичкерия себя осознаёт государством, Ингушетия, Татарстан, башкиры, мордва, Бурятия, Якутия – тоже.

"Около 20 народов и народностей в РФ уже это понимают. Все-таки мы живём в третьем тысячелетии, с цифровизацией, интернетом, ютубом, тик-током – до них начало доходить. Не до общего российского стада, которое называет себя "россиянами", а до отдельных народностей", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Распад России

До распада страны-агрессора России еще пока далеко, но гораздо ближе и вероятнее выглядит начало ее упадка. Если начнется упадок, это может иметь цепную реакцию и привести к более серьезным последствиям для РФ. Радикальные сценарии в России могут воплотиться в жизнь при одном сценарии – если социальные проблемы наложатся на экономические. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Никто в мире по состоянию на это время не подталкивает Россию к распаду, потому что другие государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность. Но того, что РФ может распасться сама собой без их вмешательства, ни одно государство уже не боится, считает эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Государство-оккупант РФ в своем нынешнем виде долго не просуществует и рано или поздно развалится. Об этом заявил заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

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