Армии Украины нужно перейти в глухую оборону: боец ВСУ назвал три причины

Нужно сохранить людей и придерживаться курса направленного на удержание нынешних позиций, считает командир взвода БПЛА 59-й ОМБр Андрей Серган.

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Важно не нагнетать ситуацию, потом нужно будет сделать два шага вперед - Серган / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Силам обороны Украины нужно перейти в глухую оборону, поскольку оккупанты агрессора России накопили силы, беспилотники и огромное количество артиллерии. Сейчас нужно сохранить людей и взять курс на удержание позиций. Об этом заявил командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган.

Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что на данном этапе войны следует перейти в глухую оборону. Основная задача сейчас – сохранить людей и усилиться на позициях.

"(Нужно, - ред.) сохранить людей, закопаться максимально, заминироваться, чтобы нас не выбили оттуда (с занимаемых позиций) при любых условиях", - сказал военный. видео дня

По словам командира 59-й ОМБр, все будет зависеть от политики, поставок вооружений, боеприпасов и работы наземных дронов.

"...На этом этапе нужно переходить в глухую оборону, это моя точка зрения... А там будет видно, возможно, и сохраним Авдеевку. Это все зависит даже не от военных, это все зависит от политики, от поставок вооружения, боеприпасов и тех самых наземных дронов. Только тогда можно говорить о результатах - сохраним мы Авдеевку, или нет", - считает воин.

Также он добавил, что войска РФ продолжают штурмовать украинские позиции и потеря локаций еще не означает завершение боев.

"Еще раз повторяю, если даже будет потеря завода (Авдеевского коксохима), что, конечно, стратегически невыгодно, но это не потеря страны. Это всего лишь шаг назад, потом надо будет сделать два шага вперед. Поэтому важно не нагнетать ситуацию...", - подчеркнул Андрей Серган.

Помощь Украине со стороны США

Журналисты американского издания The Washington Post ранее сообщили, что 6 декабря Сенат должен рассмотреть пакет законопроектов на сумму в 110 миллиардов долларов, которым предусматривается помощь и Украине. Журналисты считают, что инициативы не проголосуют, поскольку демократы и республиканцы не могут найти точки соприкосновения по вопросу безопасности южных границ Штатов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина рискует проиграть войну, если Вашингтон не выделит Киеву новый пакет военной помощи. Он призвал Конгресс как можно скорее выделить средства на финансирование поддержки, поскольку у Украины есть планы по освобождению оккупированных Россией территорий.

Глава Белого дома Джо Байден назвал угрозу срыва военной помощи США Украине "абсолютным безумием". По его словам, американская администрация добьется пролонгации финансирования поддержки украинского государства.

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