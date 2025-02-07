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В США решили не бороться с олигархами РФ, приближенными к Кремлю – СМИ

Виталий Кирсанов
7 февраля 2025, 02:09
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Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.
олигархи
В США решили не бороться с олигархами РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Рабочая группа KleptoCapture будет расформирована
  • Прокуроры из этой рабочей группы вернутся на свои прежние должности

Министерство юстиции США расформировывает рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций, введенных против РФ, и преследованием олигархов, близких к Кремлю. Об этом сообщает Reuters.

В служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, о которой ранее не сообщалось, сказано, что рабочая группа, известная также как "Оперативная группа KleptoCapture", будет расформирована. Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

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"Эти усилия, начатые во времена администрации президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы ограничить финансы богатых соратников президента России Владимира Путина и наказать тех, кто способствует нарушению санкций и экспортного контроля. Это было частью более широких усилий, направленных на вытеснение России с мировых рынков и обеспечение выполнения широкомасштабных санкций, введенных против Москвы на фоне международного осуждения ее войны против Украины", – объясняет агентство.

Те дела, которые расследует рабочая группа, вероятно, не будут закрывать. Однако работа больше не будет сосредоточена в штаб-квартире Министерства юстиции.

"Увидим ли мы вдруг всплеск богатства подсанкционных олигархов, которые хлынут в США? Я так не думаю. Что вы увидите, так это резкое снижение темпов обвинений, направленных против посредников, которые являются специфическими для России", – прокомментировал эти изменения первый руководитель рабочей группы, который сейчас работает в юридической фирме Steptoe, Эндрю Адамс.

Прокуроры, назначенные в состав рабочей группы, вернутся на свои прежние должности. Изменения будут действовать не менее 90 дней, но их могут продлить или сделать постоянными.

Санкции в отношении российских олигархов

Как сообщал Главред, недавно в Украине были арестованы активы российского олигарха Олега Дерипаски, которые оцениваются в 2,11 млрд. гривен. Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, изготовленного еще до полномасштабного вторжения РФ. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего олигарху. Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Русал, тоже принадлежащих Дерипаске.

В 2024 году суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Судьи не сочли достаточно обоснованными основания внесения бизнесменов в санкционный список.

Ранее СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. С начала полномасштабного вторжения миллиардер влил 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

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