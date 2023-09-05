УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

Яна Ставская
5 сентября 2023, 17:02 обновлено 5 сентября, 17:16
7
Олигарх, связанный с Путиным, в июле 2023 года попал под украинские санкции.
СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами
Фридман обеспечивает оккупантов продовольствием, патронами и некоторыми услугами / коллаж Главреда. Фото: СБУ, УНИАН

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. С начала полномасштабного вторжения миллиардер влил 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

По информации спецслужбы, речь идет о "Тульском патронном заводе", который производит патроны, а также "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Для финансирования захватнических "проектов" Кремля Фридман использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

видео дня

Также олигарх помогал с распространением сухпайков, одежды и другой продукции под ТМ "Армия России", а еще налаживал мобильную связь на оккупированных Россией территориях. Тогда как страховые компании Фридмана задействованы в страховании военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков.

Фридману сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является одним из крупнейших путинских олигархов, которых кремлевский диктатор держит на коротком поводке для финансирования своего террористического режима.

Олигарх был акционером "Альфа-банка" (сейчас"Сенс банк") в Украине. Финучреждения, связанные с российским олигархатом, намерены национализировать.

В июле 2023 года Фридман попал под украинские санкции. Также Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании.

До этого руководитель Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков предупреждал, что Фридман хотел бы получить украинское гражданство и перерегистрировать бизнес в Украине, чтобы избежать санкционного давления.

В интервью Bloomberg Фридман жаловался, что у него не хватает денег на "карманные" расходы. Также олигарх пытался оправдать свою связь с Путиным и отбелить репутацию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине СБУ Владимир Путин Михаил Фридман война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:54 Мир
Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

14:17 Украина
Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

Реклама
15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

Реклама
13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

12:12

Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

12:10

Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"

12:03

Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

12:03

Киев передал саперам новые автомобилиВидео

11:59

Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

11:42

Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУВидео

11:29

Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

11:18

Как убрать жвачку с одежды и волос: действенные и быстрые способы

11:03

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:01

"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

10:45

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

10:43

В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

Реклама
10:40

Убойный эффект: как избавиться от тараканов народными средствами

10:36

Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФВидео

09:56

Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

09:54

В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

09:52

"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

09:25

Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

09:07

С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

09:00

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЭксклюзив

08:53

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы харизматичны

08:38

РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять