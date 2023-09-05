СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

Олигарх, связанный с Путиным, в июле 2023 года попал под украинские санкции.

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Фридман обеспечивает оккупантов продовольствием, патронами и некоторыми услугами / коллаж Главреда. Фото: СБУ, УНИАН

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. С начала полномасштабного вторжения миллиардер влил 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

По информации спецслужбы, речь идет о "Тульском патронном заводе", который производит патроны, а также "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Для финансирования захватнических "проектов" Кремля Фридман использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

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Также олигарх помогал с распространением сухпайков, одежды и другой продукции под ТМ "Армия России", а еще налаживал мобильную связь на оккупированных Россией территориях. Тогда как страховые компании Фридмана задействованы в страховании военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков.

Фридману сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является одним из крупнейших путинских олигархов, которых кремлевский диктатор держит на коротком поводке для финансирования своего террористического режима.

Олигарх был акционером "Альфа-банка" (сейчас"Сенс банк") в Украине. Финучреждения, связанные с российским олигархатом, намерены национализировать.

В июле 2023 года Фридман попал под украинские санкции. Также Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании.

До этого руководитель Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков предупреждал, что Фридман хотел бы получить украинское гражданство и перерегистрировать бизнес в Украине, чтобы избежать санкционного давления.

В интервью Bloomberg Фридман жаловался, что у него не хватает денег на "карманные" расходы. Также олигарх пытался оправдать свою связь с Путиным и отбелить репутацию.

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