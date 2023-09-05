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Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

Дмитрий Видоменко
5 сентября 2023, 15:59 обновлено 5 сентября, 16:07
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В некоторых случаях повестки могут вручаться повторно, говорят офицеры.
Повестка, отсрочка
Обычно решение ВВК об отсрочке действительно в течение года / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

После недавнего очередного продления (до 15 ноября) Верховной Радой после указа президента Зеленского военного положения и мобилизации повестки продолжают получать все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет ‒ если им не была предоставлена отсрочка по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам. При этом некоторые из военнообязанных получат повестки из ТЦК (военкоматов) повторно, сообщает "24 канал".

В частности, офицеры говорят отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военнообязанные или добровольно пришли в ТЦК, или прибыли туда по повестке. Большинство из них прошли ВВК и получили заключение о пригодности к военной службе. Но обычно решение ВВК действительно в течение года. При этому некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на полгода либо пока есть соответствующие основания для данного учреждения.

Повестки могут вручать повторно:

  • Если человек ВВК проходил больше года назад;
  • Если нужно проверить учетные данные;
  • Если нужно проверить данные о забронированном работнике;
  • Если нужно проверить обстоятельства отсрочки;
  • Для нужд мобилизации.

Кроме того, повестки будут издаваться еще двум категориям мужчин.

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"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", — сказала официальный спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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мобилизация военкоматы повестка
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