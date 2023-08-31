Кто рискует потерять бронь от мобилизации: разъяснение чиновников

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Два месяца в стране реализуется новый утвержденный план по этому процессу.

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Кто может лишиться брони от мобилизация - ответ чиновников/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Есть определенное количество причин, из-за которых военнообязанные украинцы могут потерять бронь от мобилизации в ряды ВСУ в рамках военного положения. Такое положение вещей регулируется постановлением №76 Кабинета министров, говорят чиновники.

Кто рискует лишиться брони от мобилизации:

предприятие завершило мобилизационное задание или отменило его;

предприятие завершило работы и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ или других воинских формирований;

уполномоченный орган лишил предприятие статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

предприятие ликвидировано;

военнообязанный уволен с предприятия.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

видео дня

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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