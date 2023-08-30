УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

Алексей Тесля
30 августа 2023, 13:35 обновлено 30 августа, 13:40
18
Федор Вениславский высказался за внесение изменений в законодательство о мобилизации.
мобилизация
В Украине предложили изменить порядок мобилизации / УНИАН

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о вероятных изменениях по поводу процедуры мобилизации в Украине.

Во время войны в Украине было бы целесообразно отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование. Об этом он заявил в интервью Українським новинам.

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – подчеркнул парламентарий.

видео дня

Вместе с тем он уточнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет и напомнил, что если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра.

"Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – добавил Вениславский.

Ранее в Верховной Раде сообщили детали мобилизации. Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на сегодня мобилизация в Украине проводится в плановом режиме.

Напомним, Кабмин расширил полномочия военкоматов и теперь повестки будут давать всем. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация мобилизация в армию Федор Вениславский призыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:35 Украина
ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

13:26 Украина
Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Таисия Повалий Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

Реклама
12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

Реклама
10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:20

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиФото

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

Реклама
01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять