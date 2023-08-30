В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о вероятных изменениях по поводу процедуры мобилизации в Украине.
Во время войны в Украине было бы целесообразно отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование. Об этом он заявил в интервью Українським новинам.
"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – подчеркнул парламентарий.
Вместе с тем он уточнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет и напомнил, что если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра.
"Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – добавил Вениславский.
Ранее в Верховной Раде сообщили детали мобилизации. Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на сегодня мобилизация в Украине проводится в плановом режиме.
Напомним, Кабмин расширил полномочия военкоматов и теперь повестки будут давать всем. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.
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