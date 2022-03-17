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"Не знаю как жить": совладелец Альфабанка львовянин Фридман заплакал из-за Путина

Игорь Тимофеев
17 марта 2022, 17:42

Олигарх заявил, что не знает, как ему жить дальше, и рассказал о "дистанции" с президентом.

Михаил Фридман
Михаил Фридман / Finparty

Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, который попал под санкции ЕС и Великобритании, заявил, что ограничения против российских миллиардеров введены не по адресу.

По его словам, у бизнесменов нет никакого влияния на руководство страны.

А тем временем кредитные карты Фридмана заморожены и он вынужден запрашивать разрешения на "разумные" расходы, которые составляют около 2,5 тыс. фунтов в месяц.

"Не знаю как жить. На самом деле не знаю", – сказал заявил в интервью Bloomberg.

Фридман заявил, что в ЕС не понимают, как работает система российской власти.

"Если те, кто принимают решения в Евросоюзе, думают, что я могу пойти к господину Путину и попросить остановить войну, и это сработает, то мы в большой беде. Это значит, что эти люди не понимают, как работает Россия. И это угроза будущему", – добавил олигарх.

Читайте такжеДочери Путина: кто они, где живут и чем занимаютсяТакже Фридман рассказал, что 24 февраля состоялась личная встреча бизнесменов с президентом РФ. Однако она "мало что говорит о влиянии и не должна быть поводом для санкций".

"Дистанция между Путиным и всеми остальными в силовой иерархии как между Землей и космосом. Сказать что-то Путину против войны, кто бы это ни был, было бы самоубийством", – сказал Фридман.

Между тем, на данный момент Фридман не избавился от российских активов, аргументируя это эмоциональной связью с бизнесом, который "выстроил с первого кирпичика".

Отметим, эта личность - один семи олигархов "семибанкирщины" времен президентства Бориса Ельцина, имевшей реальное и большое влияние на политические решения Кремля.

Он родился на западе Украины. Его родители до сих пор проживают во Львове. По данным российского Forbes состояние олигарха 15,5 млрд дол.

Напомним, ранее Главред писал о том, где живут и учатся дети российских чиновников.

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война в Украине санкции против России Михаил Фридман
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