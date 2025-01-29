В Украине арестовали активы российского олигарха на 2,11 млрд гривен

Олег Дерипаска входит в ближайшее окружение Владимира Путина.

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Олег Дерипаска / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, РБК

Кратко:

Арестованы 500 тыс. тонн бокситов и глинозема

Заводы Дерипаски изготавливают компоненты к баллистическим ракетам

В Украине арестованы активы российского олигарха Олега Дерипаски, которые оцениваются в 2,11 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, изготовленного еще до полномасштабного вторжения РФ. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего олигарху. Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Русал, тоже принадлежащих Дерипаске.

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"Арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из РФ через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски. В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Владимира Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса РФ.

В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Санкции в отношении российских олигархов и РФ в целом

Ранее СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. С начала полномасштабного вторжения миллиардер влил 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

В 2024 году суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Судьи не сочли достаточно обоснованными основания внесения бизнесменов в санкционный список.

Нефть и газ являются ключевыми ресурсами страны-агрессора России, позволяющими ей продолжать войну против Украины и удерживать экономику РФ на плаву. Однако у мировых лидеров есть возможность нанести серьезный удар Кремлю в этих отраслях. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Кто такой Олег Дерипаска Олег Дерипаска - российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах - генеральный директор) и основатель компании "Базовый элемент". Руководитель объединённой компании "Русал" (до 2018 года) и En+ Group (до 2017 года). В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишён его. С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов Путина, с 2022 года под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России в Украину. Николаевский глиноземный завод был приватизирован в 2000 году и интегрирован в российскую группу "Русал". Предприятие импортировало бокситы из гвинейских месторождений "Русала", перерабатывало их в глинозем и снабжало алюминиевые заводы группы в России. Работа предприятия была остановлена 1 марта 2022 года.

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