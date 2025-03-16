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РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

Виталий Кирсанов
16 марта 2025, 22:45
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Новая встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе.
Зеленский
Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Что сказал Зеленский:

  • Боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта
  • В Киеве "сделают все, чтобы еще больше активизировать дипломатию"
  • Готовится встреча в Великобритании по гарантиям безопасности для Украины

Россия уже почти неделю ведет полномасштабную войну против Украины после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде и предложения США о временном прекращении огня. На этом в ходе вечернего видеообращения акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского президент рассказал, что боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта: от Харьковской области и купянского направления до южных направлений.

видео дня

"После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения по поводу тишины на фронте Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России", – отметил Зеленский.

По его словам, в Киеве "сделают все, чтобы еще больше активизировать дипломатию".

"Сделаем все, чтобы дипломатия была результативна. Но каждый день сейчас – это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших сил обороны и безопасности Украины, нашего государства – такая поддержка решает все", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также анонсировал проведение встречи в Великобритании по обеспечению Украины гарантиями безопасности.

"Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Великобритании. Первые шаги по гарантиям безопасности - осуществляются", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе.

"Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" - готовимся к Брюсселю", - сказал он.

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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