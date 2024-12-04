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Украина может потерять поддержку Южной Кореи: эксперт раскрыл угрозы

Руслана Заклинская
4 декабря 2024, 22:24обновлено 4 декабря, 22:56
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Демократическая партия, которая может победить в Южной Корее, вероятно, займет менее проукраинскую позицию, рассказал Виталий Кулик.
Украина может потерять поддержку Южной Кореи: эксперт раскрыл угрозы
Украина может получить корейское оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Главред, скриншот из видео

Коротко:

  • Украина может потерять поддержку Южной Кореи
  • Новый кабинет может сосредоточиться на политике "солнечного тепла"
  • Первые полгода нового правительства могут быть сложными для отношений с Украиной

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль активно поддерживал Украину, способствуя передаче боеприпасов через третьи страны и предоставляя финансовую помощь. Однако с вероятной победой демократической партии политика Сеула может измениться. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Новый кабинет, вероятно, сосредоточится на политике "солнечного тепла", что может уменьшить поддержку Украины. Такая позиция контрастирует с подходом Юна, который рассматривал помощь Украине как необходимость.

"Речь шла о содействии в получении южно-корейского оружия, снятие ограничений, и тогда мы могли бы купить это оружие или получить его через третьи страны, но оно было бы производства Южной Кореи. Вот такая схема. Сейчас это может быть отменено. Соответственно, есть определенные угрозы", - рассказал эксперт.

По его словам, несмотря на относительно левые взгляды некоторых политических групп в Южной Корее, страна вряд ли пойдет на тесное сближение с Китаем или Северной Кореей. Кулик подчеркнул, что демократическая партия ориентируется на снижение угрозы военных конфликтов через нормализацию отношений с Китаем и Северной Кореей. По его словам, эти политические силы пытаются применить принципы политики "солнечного тепла", которая в прошлом способствовала снижению напряжения.

"Это не то, что пытаются подать как антиукраинскую позицию. Это не китайская агентурная сеть, но политические деятели, представленные в демократической партии, действительно искренне считают, что через примирение и нормализацию отношений с Китаем и Северной Кореей можно избежать обострения ситуации на Корейском полуострове, снять вопрос возможного военного столкновения и вывести Южную Корею из дуги противостояния", - пояснил Кулик.

Эксперт предположил, что первые полгода нового кабинета до президентских выборов, которые, скорее всего, выиграют демократы, будут сложными. По его мнению, Южная Корея может стать источником "черных лебедей" во внутриполитическом процессе.

Кроме того, Кулик отметил, что Южная Корея может пережить политическую нестабильность, в частности из-за коррупционных скандалов, повышающих спрос на новых, внесистемных политиков, которые могут вывести страну из политической дихотомии между правыми и левыми. Он отметил, что будущая политика Южной Кореи будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах, а также от внешних факторов, таких как отношения с США и Китайской Народной Республикой.

"Очевидно, что первые полгода нового кабинета будут сложными для отношений Украины с Южной Кореей. Кстати, демократы считают, что сейчас приходит Трамп, который является непрогнозируемым в своих противостояниях с Китаем, и чтобы не стать заложником американской внешней политики и провокаций конфликта с Северной Кореей, Южная Корея должна провести свою субъективизацию, реализуя политику "солнечного тепла", чтобы снизить риски для себя. То есть здесь есть определенная логика действий демократической партии", - добавил он.

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду о ситуации в Южной Корее:

Ситуация в Южной Корее - последние новости

Как сообщал Главред, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране из-за обострения политического кризиса, вызванного конфликтами между правительством и оппозицией. По словам президента, введение военного положения стало необходимым для защиты конституционного порядка и обеспечения свободы в стране.

Под зданием парламента вспыхнули массовые протесты, начались столкновения между демонстрантами и правоохранителями, которые блокировали вход в парламент.

Вскоре парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, резолюцию поддержали 190 депутатов. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение, если этого требует большинство парламента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль согласился отменить введенное им военное положение после требований парламента и собственной партии. А 4 декабря в парламент внесли предложение об импичменте президенту.

Ранее во время визита украинская делегация хотела приобрести зенитные комплексы Cheongung и другие средства противовоздушной обороны для ВСУ у Южной Кореи. Однако Сеул отказал, сославшись на высокий спрос этих систем и экспортные обязательства.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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