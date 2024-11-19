Отмена графиков: в 'Укрэнерго' назвали области, которые будут со светом

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные на после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию "Укрэнерго".
"В 06:34 19.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 19.11.24 г. с 07:00 до отдельной команды", - говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".
В частности, графики не будут применяться в таких областях:
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Львовской
- Ровенской
В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.
Отключение света 19 ноября
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 19 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков сообщил, сколько продлятся отключения света. По его словам, больше всего пострадали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают пиковое потребление электроэнергии утром и вечером.
18 ноября графики отключения света отменили в двух областях Украины. В Укрэнерго сообщили, что на Прикарпатье и в Черновицкой области не будут применяться графики отключений электроэнергии.
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