'Нам нужно 3-4 дня': Попенков рассказал, сколько будут длиться отключения света

Восстановление энергосистемы Украины продлится до 4 дней, но отключения света продолжатся, рассказал Олег Попенков.

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Восстановление энергосистемы займет несколько дней / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

На восстановление энергосистемы потребуется 3-4 дня

Отключения электроэнергии могут продолжаться и на следующей неделе

Больше всего пострадали объекты, обеспечивающие пиковое потребление утром и вечером

Для полного восстановления энергосистемы Украины после после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней. Однако отключения электроэнергии в Украине могут сохраниться и на следующей неделе. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков в эфире Новости.LIVE.

"Ситуация будет выглядеть следующим образом: нам нужно несколько дней, возможно 3-4 дня, чтобы полностью восстановить работу. Но при этих обстоятельствах отключения останутся до конца недели", - сказал эксперт.

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По его словам, больше всего пострадали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают пиковое потребление электроэнергии утром и вечером. Попенков отметил, что ключевой задачей является восстановление собственной генерации, а не только инфраструктуры "Укрэнерго".

Эксперт отметил, что в ЕС электроэнергия в пять раз дороже, чем в Украине. Следовательно, импорт создает убытки для украинских энергокомпаний. Поэтому энергетикам необходимо восстановить отечественную генерацию, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

"Поэтому это может сформировать такую ситуацию, что мы вынуждены будем продолжить отключения и на этой неделе, и даже на следующей", - добавил Олег Попенков.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 17 ноября Россия осуществила массированную атаку по территории Украины и запустила более 200 ракет и дронов. Украинские силы ПВО уничтожили 102 ракеты и 42 дрона "Шахед". Кроме того, 41 вражеский дрон был потерян локационно.

В понедельник, 18 ноября, в Украине снова применяют графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России накануне. По данным "Укрэнерго", с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Как сообщал Главред, 18 ноября "Укрэнерго" приняло решение отменить отключения электроэнергии в нескольких областях Украины. В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях не будут применять графики отключения электроэнергии.

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Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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