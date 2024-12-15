Графики отключения света на 16 декабря: сколько часов будут длиться ограничения

Графики отключений света будут действовать в течение тринадцати часов.

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Графики отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

В Украине ввели новые графики отключений

Они будут действовать с 07:00 до 20:00

Время и объем ограничений в течение суток могут измениться

В понедельник, 16 декабря, в Украине будут действовать новые графики почасовых отключений. Они будут длиться с 07:00 до 20:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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Графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать следующим образом:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;

08:00 - 12:00 - две очереди отключений;

12:00 - 15:00 - полторы очереди отключений;

15:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 19:00 - полторы очереди отключений;

19:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 21:00.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго также добавили, что причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине меняются графики отключения света. Уже с понедельника, 16 декабря начнут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений. Такие графики будут одинаковыми для всех регионов.

Также известно, что согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", каждая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ) будет дополнительно разделена на две подочереди.

В энергетической компании ДТЭК также объяснили, что графики отключения света в Украине сейчас не статичны, а могут меняться по несколько раз в сутки в зависимости в ситуации в энергосистеме.

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