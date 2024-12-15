Графики отключения света на 16 декабря: сколько часов будут длиться ограничения

Кратко:
- В Украине ввели новые графики отключений
- Они будут действовать с 07:00 до 20:00
- Время и объем ограничений в течение суток могут измениться
В понедельник, 16 декабря, в Украине будут действовать новые графики почасовых отключений. Они будут длиться с 07:00 до 20:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать следующим образом:
- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 12:00 - две очереди отключений;
- 12:00 - 15:00 - полторы очереди отключений;
- 15:00 - 17:00 - две очереди отключений;
- 17:00 - 19:00 - полторы очереди отключений;
- 19:00 - 20:00 - одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 21:00.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго также добавили, что причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине меняются графики отключения света. Уже с понедельника, 16 декабря начнут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений. Такие графики будут одинаковыми для всех регионов.
Также известно, что согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", каждая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ) будет дополнительно разделена на две подочереди.
В энергетической компании ДТЭК также объяснили, что графики отключения света в Украине сейчас не статичны, а могут меняться по несколько раз в сутки в зависимости в ситуации в энергосистеме.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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