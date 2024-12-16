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Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря

Анна Ярославская
16 декабря 2024, 07:59
2527
Теперь каждая очередь дополнительно разделена на две подочереди.
Отключение света
В Украине ввели подочереди отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как сегодня в Украине будут отключать свет
  • Зачем ввели новые графики отключений света

С понедельника, 16 декабря, в Украине начали действовать новые графики отключения электроэнергии. Каждая очередь дополнительно разделена на две подочереди, что должно обеспечить больше часов со светом и помочь украинцам лучше планировать свой день. Кроме того, согласно новым графикам, между отключениями должно пройти минимум 3,5 часа - этого времени будет хватать на то, чтобы зарядить гаджеты, прогреть дом или сделать домашние дела.

Компания ДТЕК после часа ночи в понедельник опубликовала новые графики отключения света для для Киева и области, Днепропетрвской и Одесской областей.

видео дня

Графики отключения света для Киева на сегодня, 16 декабря 2024:

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua
Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua

Графики отключения света для Киевской области на сегодня, 16 декабря 2024:

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua
Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua

Графики отключения света для Одесской области на сегодня, 16 декабря 2024:

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua
Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua

Графики отключения света для Днепропетровской области на сегодня, 16 декабря 2024:

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua
Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря
t.me/dtek_ua

Как видно на графиках, каждая из шести очередей разделена на две подочереди. Проверить, к какой подочереди относится ваш адрес, можно на официальных страницах Укрэнерго, ДТЭК или соответствующего облэнерго.

"Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - отметил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Отметим, поскольку в течение дня полностью уравнять продолжительность света для каждой группы невозможно, то окончательное выравнивание будет происходить по итогам недели.

Графики на сутки будут обновляться каждый вечер.

Также доступен график на неделю вперед с часами, когда свет точно есть и когда его могут отключить.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что такое очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, зимой в Украине отключения электричества для бытовых потребителей будут составлять 4-8 часов в сутки, с двумя-тремя очередями отключений. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что прогноз зависит от региона: после обстрелов некоторые города, в частности Одесса и Харьков, могут испытывать более длительные отключения, тогда как в других городах время без электричества будет меньше.

Ранее сообщалось, что начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон, чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения.

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