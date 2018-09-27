Массовое отравление водой в Макеевке: число госпитализированных увеличивается

Так выглядит вода после кипячения из водопровода в Макеевке / Фото: Facebook/Павел Лисянский

В Макеевке Донецкой области 25 сентября люди начали обращаться в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Как сообщил в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, госпитализированы по меньшей мере 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет.

"Причиной случившегося, стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно КП "Вода Донбасса" контролируемое НВФ "ДНР", накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды, кипятить ее 5-7 минут. Но, это не помогло", - написал он.

Отмечается, что люди жалуются на боль в области живота, рвоту, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях медики фиксируют выраженную интоксикацию и обезвоживание.

По словам Лисянского, часть пострадавших была отправлена в больницы Донецка. Количество госпитализированных растет ежечасно, а местные жители жалуются на специфический запах воды, которая отдает химией и лекарствами.

/ Фото: Facebook/Павел Лисянский

Массовое отравление водопроводной водой в Макеевке подтвердил журналист Денис Казанский. Он утверждает, что о проблеме начали говорить на официальном уровне, а главарь боевиков Денис Пушилин собрал экстренное совещание.

"Жалобы на водопроводную воду давно уже поступают по всему ОРДЛО, так что рано или поздно подобное должно было случиться. И будет только хуже. Потому что водопроводы чинить не за что. Нет денег, нет кадров. Нормальные менеджеры разбежались, инфраструктура изнашивается, ресурсы взять неоткуда, так как инвестиций нет и не предвидится", - сообщил он в Facebook.

/ Фото: Facebook/Денис Казанский

Напомним, в оккупированной Макеевке задержана группа подростков, которых обвиняют в работе на украинские спецслужбы.