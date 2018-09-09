В Макеевке боевики задержали подростков и обвинили их в работе на спецслужбы Украины

В Макеевке задержали группу подростков / beztabu.net

В оккупированной Макеевке задержана группа подростков, которых обвиняют в работе на украинские спецслужбы, сообщил представитель уполномоченного по правам человека Павел Лисянский.

"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис. Позже факт задержания подтвердили и наши источники. Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины", - написал он в Facebook.

По словам Лисянского, продолжается работа над подтверждением соответствующей информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Макеевке во время праздника сожгли памятник героям-шахтерам.