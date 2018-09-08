В Макеевке во время праздника сожгли памятник героям-шахтерам - СМИ

Макеевка

В Макеевке в День празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (6 сентября. - Прим.) группа подростков сожгла памятник героям-шахтерам, погибшим во времена ВОВ.

"Подростки в Ханженково (Советский р-н г. Макеевка) сожгли памятник ветеранам ВОВ на день освобождения Макеевки. Местные жители в соцсетях требуют уголовной ответственности и лишения свободы за такие деяния, а не просо "пригрозить пальчиком" в виде штрафа или отработок", - цитирует "Апостроф" сообщение одном из донецких пабликов в Telegram.

Позже 14-16-летних вандалов задержали.

В июле полиция задержала мужчину, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади в Чернигове.