"Все вывезли, вырезали, цены космические". Журналисты рассказали, как живет оккупированный Углегорск

В оккупированном пророссийскими наемниками Углегорске Донецкой области до войны проживало порядка восьми тысяч жителей. Однако с началом военных действий в городе осталось несколько сотен горожан.

"У нас подвалов не было. Мы сидели в подъездах, на первом этаже", - цитирует Радио Свобода одну из местных жительниц.

Сейчас улицы Углегорска малолюдны, а на местном рынке стоит лишь несколько продавцов, хотя боевики утверждают, что население практически полностью вернулось в город.

"Преимущественно из-за детей выезжали. Сейчас возвращаются. И дети рождаются, и в школу ходят", - рассказывают горожане.

Однако разрушенных и поврежденных в результате обстрелов зданий в городе осталось немало, на многих видны следы косметического ремонта. Рядом з работающей АЗС стоит полностью уничтоженная заправка.

Самый разрушенный дом расположен на улице Некрасова – он выгорел практически полностью. Сейчас его огородили железным забором, местные власти обещают строение восстановить.

Местный автовокзал находится в полуразрушенном состоянии, на его фасаде часы остановились еще несколько лет назад. В расписании транспорта указано шесть маршрутов: до Луганска, Ясиноватой, Иловайска, Горловки и Дебальцево.

"Продукты есть, свет есть, вода есть, но очень все дорого. Такие цены – космические. Племянница приезжала из Новомосковска и говорит: "У нас дешевле". Также у меня сестра в Бурятии живет в Улан-Удэ. Говорит: у них тоже намного дешевле, чем у нас. Потому что нам все привозят", – рассказывает местная жительница.

Раньше в городе курсировал троллейбусный маршрут, однако сейчас от него остались лишь воспоминания.

"Вы же видите. Все вывезли, вырезали", - говорят углегорцы.

Единственный общественный транспорт в городе – это маршрутки.

"Газельки", автобусы ходят. В Енакиево – 12 рублей. Из Енакиево до Донецка – кажется, 50 или 60 рублей. Может, сейчас уже подорожало, я давно в Донецк не ездила", – рассказывает жительница Углегорска.

В частном секторе заметны следы свежего ремонта на зданиях. Впрочем, на заборах и заброшенных дома виднеются следы обстрелов.

"В мой дом попало. Вот разбит. И так у всех. У кого окна повылетали. Вот там внизу в сторону попало", – показывает женщина.

Как ранее сообщалось, здание и территория химического концерна "Стирол" в оккупированной пророссийскими боевиками Горловки Донецкой области находятся в крайне запущенном и разрушенном состоянии.