Химзавод "Стирол" в Горловке превратился в руины: опубликованы фото

Вход на завод "Стирол" в Горловке / Фото: Twitter/Горловский Новичок

Здание и территория химического концерна "Стирол" в оккупированной пророссийскими боевиками Горловки Донецкой области находятся в крайне запущенном и разрушенном состоянии.

"Крепкие хозяйственники, которые хотят запустить "Стирол" вместе с Горловкой в космос, разбирают здания, оставляя только фасад возле дороги. Война все спишет", - подписал фотографии в Twitter блогер с ником Горловский новичок.

Сообщение местного жителя Горловки связано с тем, что накануне СМИ боевиков распространили информацию о запуске двух цехов "Стирола", что якобы полностью восстанавливает работу предприятия.

Однако пользователь демонстрирует на снимках центральный вход на предприятие и остановку, куда автобусы ранее привозили рабочих в несколько смен. Внешний вид завода производит удручающее впечатление, не оставляя сомнений в том, что "Стирол" находится на грани полного разрушения.

/ Фото: Twitter/Горловский Новичок

/ Фото: Twitter/Горловский Новичок

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о решении возобновить работу одного из крупнейших химических предприятий Украины — завода "Стирол", который был закрыт с 2014 года.