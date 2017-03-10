В Горловке работников "Стирола" успокоили, что отжима не будет — РФ поддерживает Фирташа

Руководство ПАО "Концерн Стирол" (Горловка, перерегистрирован на подконтрольной Украине территории в Черкассах) сообщило работникам предприятия, что "национализации" завода со стороны ДНР не будет.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, причина — наличие серьезной поддержки в РФ владельца завода Дмитрия Фирташ. Также персоналу сообщено, что зарплата и далее будет выплачиваться в гривнах, а каждый работник завода ежемесячно будет получать дополнительный отпуск сроком в 2 суток для выезда на свободную территорию Украины и получения выплат в банкомате.

Одновременно руководство предприятия сообщило работникам, что им необходимо вступить в "общественные организации ДНР" (например, для молодежи — в "ОО Молодая республика") под угрозой штрафных санкций, также озвучено обязательное требование приобрести стартовые пакеты мобильного оператора "Феникс".

А тем временем в ДНР растет напряженность в среде работников угольных предприятий. У шахтеров вызывает недовольство тот факт, что после "национализации" данных предприятий уровень их заработной платы будет существенно сокращен. В частности, такая ситуация зафиксирована в Донецке на шахте имени Скочинского и шахте имени Засядько, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, охранка ДНР ищет недовольных отжимом украинских заводов.