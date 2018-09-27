Массовое отравление водой в Макеевке: названа причина

Вода в Макеевке стала токсичной из-за отсутствия хлора / УНИАН

В оккупированной Макеевке Донецкой области 87 человек попали с отравлением в больницу по причине дезинфекции воды марганцем, который использовали как замену хлору.

"Относительно отравления водой в Макеевке. Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такова причина того, что произошло", - сообщил в Facebook представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, условия жизни жителей оккупированных территорий являются крайне сложными.

Напомним, в Макеевке Донецкой области люди начали обращаться в больницу с жалобами на плохое самочувствие из-за токсичности воды в водопроводе.